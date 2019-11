Près de Lyon : ils tirent au fusil depuis leur balcon

Deux hommes ont été arrêtés ce mercredi à Villeurbanne en train de tirer sur un panneau avec un fusil d’épaule à canon long de calibre 22LR.

Le 20 novembre 2019 à 1h40, prévenus par un riverain, les policiers de la Bac sont intervenus rue du 4 Août 1944 à Villeurbanne alors que deux hommes âgés de 49 et 46 ans, ivres, faisaient usage de fusils d’épaule à canon long de calibre 22LR sur la terrasse de leur appartement. Ils étaient en train de viser un panneau situé à proximité. La perquisition au domicile permettait de retrouver deux fusils d’épaule à canon long ainsi que des munitions et douilles (non déclarés). La métropole de Lyon a déposé plainte pour les dégradations. Ils vont être présentés au parquet ce jeudi.