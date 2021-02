Près de Lyon : il menace le maire et lui donne rendez-vous chez lui, c’est la police qui est venue

©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT – Lyon 08/01/2020 – Présentation liste de François-Noël Buffet à Lyon le 8 janvier 2019 -Alexandre Vincendet, président LR du Rhône, au cours de la présentation des têtes de liste et des suppléants de la liste « Pour une métropole juste » mené par François-Noël Buffet (LR) au club de la presse de Lyon. (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive012049.jpg) [Photo via MaxPPP]

Un habitant de Villeurbanne a été interpellé le vendredi 19 février pour avoir menacé de mort le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet (LR).

Pour les forces de l’ordre certaines enquêtes sont plus simples que d’autres. Un jeune homme de 23 ans aurait couvert d’insultes et menacé de mort le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, sur Facebook, sous son vrai nom et en proposant une rencontre musclée chez lui, en donnant son adresse. Le maire qui a découvert le message dans la matinée de ce vendredi 19 février a immédiatement porté plainte devant la gravité des faits, explique Le Progrès.

Le suspect a été interpellé le jour même, il a reconnu être l'auteur du message en garde à vue. Il doit être présenté au tribunal judiciaire de Lyon en septembre.

Ces insultes sur la page Facebook du maire de Rillieux-la-Pape ne sont pas inédites. Alexandre Vincendet a déjà déposé plainte le 15 février contre trois autres personnes pour menace de mort, incitation à la violence et outrage. Elles sont toutes liées à l’interdiction du maire d’une distribution de colis alimentaires organisée par l’association MSI.