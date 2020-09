Près de Lyon : il exerçait des violences sur sa compagne depuis un an et demi, un homme arrêté

Un Lyonnais, trentenaire, a été interpellé mardi à Vaulx-en-Velin. Il est soupçonné d'avoir exercé régulièrement des violences sur sa compagne pendant plus d'un an et demi.

Il aurait également dégradé son véhicule et menacé de mort sa compagne. Il a reconnu les dégradations et les menaces en garde à vue. Il est présenté au parquet ce jeudi.