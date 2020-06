Près de Lyon : il a renversé un enfant de 5 ans, le conducteur du scooter mis en examen

Mercredi soir, le conducteur d'un scooter avait renversé un enfant de 5 ans à Vaulx-en-Velin, à côté de Lyon. L'enfant avait été grièvement blessé. Le conducteur, 25 ans, a été mis en examen.

Le parquet de Lyon a ouvert samedi une information judiciaire à la suite de l’accident. Le pronostic vital de l'enfant n'est plus engagé.

Le conducteur a interdiction d'entrer en contact avec la victime

Le conducteur du scooter, qui s'était rendu au commissariat jeudi, a été mis en examen pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois aggravées par trois circonstances : "la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou sécurité (conduite d’un véhicule non homologué et à une vitesse excessive), le délit de fuite et l’usage de stupéfiants (son analyse sanguine ayant révélé la présence de cannabis)", selon le parquet de Lyon.

Le mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de paraître à Vaulx-en-Velin, interdiction de conduire tout véhicule à moteur et interdiction d'entrer en relation avec la victime ou sa famille.

Placement sous contrôle judiciaire ? Le parquet fait appel

Le parquet de Lyon a fait appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire "non conforme à ses réquisitions qui tendaient au placement sous mandat de dépôt du mis en examen tant en raison de la gravité des faits que des circonstances qui les ont accompagnés et des antécédents judiciaires du mis en examen", indique le parquet de Lyon dans un communiqué.

Le conducteur du scooter "a été condamné à trois reprises : en 2014 pour refus d’obtempérer et usage de stupéfiants, 2016 outrage et rébellion, 2018 vol en réunion", ajoute le parquet.