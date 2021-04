Près de Lyon : grève dans les magasins Carrefour ce samedi

La CFDT et la CGT appellent les salariés de carrefour à débrayer ce samedi 3 avril. Les syndicats dénoncent des salaires trop faibles et un manque de personnel.

La CGT et la CFDT ont initié un mouvement de grève national dans les magasins Carrefour ce samedi 3 avril. Il devrait être suivi près de Lyon dans les hypermarchés de Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Écully et Givors d’après Le Progrès.

La colère gronde déjà depuis un moment parmi les salariés, 500 d’entre eux s’étaient déjà rassemblés le 5 mars devant le siège de l’enseigne de grande distribution, en région parisienne. Les syndicats dénoncent un manque de personnel, "des négociations de salaires au rabais", le non-versement de la prime Macron et ils demandent l’arrêt des cessions en location-gérance.

La CFDT note que "malgré l’annonce de résultats 2020 exceptionnels, la poursuite d’investissements à l’étranger et la revalorisation de sa politique actionnariale, la direction de Carrefour ne cesse de remettre en cause le statut social et les conditions de travail de ses salariés".