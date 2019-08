Près de Lyon : grave accident dimanche soir, un blessé grave

Trois personnes se trouvaient dans le véhicule qui a fait plusieurs tonneaux sur l'A89 ce dimanche soir près de Lyon.

Un grave accident à Lyon a eu lieu dimanche en fin de soirée sur l'A89 à hauteur de Fleurieux-sur-l'Arbresle. Une voiture a fait une sortie de route et réalisé plusieurs tonneaux, explique Le Progrès. Les pompiers ont été contactés peu avant minuit et 32 sapeurs pompiers ont été envoyés sur les lieux pour secourir les trois passagers du véhicule. Une femme a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire et a été transférée à l'hôpital Edouard-Herriot, écrit le quotidien. Une passagère et une fillette ont elles aussi été évacuées du véhicule.

Accident sur l'A89 à Fleurieux-sur-l'Arbresle : un blessé grave, une passagère et une fillette é