Près de Lyon : en scooter volé, il fonce sur une policière

(Photo by Damien MEYER / AFP)

Près de Lyon, un conducteur de scooter qui avait été volé a foncé sur une policière à pieds.

A Vaulx-en-Velin, des policiers surveillaient un scooter volé avec violences quelques heures plus tôt. Ils aperçoivent alors deux individus monter sur le véhicule. Lors de l'interpellation, le conducteur, un Vaudais de 17 ans, déjà connu pour 21 antécédents judiciaires, se dirige délibérément vers une policière à pieds et aurait cherché à la percuter. La policière est parvenue à éviter le deux-roues, tandis que les forces de l'ordre procédaient à l’interpellation du conducteur et de son passager, un Décinois de 17 ans, déjà connu pour 10 antécédents judiciaires).

Placé en garde à vue, le pilote a reconnu le refus d'obtempérer et d'avoir voulu forcer le message, mais a expliqué ne pas avoir voulu percuter volontairement la policière. Il sera présenté au parquet ce 21 août en vue d'une mise en examen. Le passager a été mis hors de cause et laissé libre.