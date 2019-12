Près de Lyon : elles volent un minibus pour handicapés

Samedi matin, deux femmes d'une vingtaine d'années, ont volé un minibus pour handicapés Optibus à Saint-Priest avant d'être interpellées en Isère.

Selon Le Progrès, deux femmes âgées d'une vingtaine d'années, ont volés un minibus pour personnes à mobilité réduite de la société Obtibus du groupe Keolis. Elles se sont introduites dans le dépôt situé à Saint-Priest et ont profité de l'absence du chauffeur pour commettre leur vol.

"S’apprêtant à démarrer sa tournée, l’agent Keolis avait mis le contact pour chauffer l’habitacle, mais avait dû descendre pour récupérer un document dans les locaux" comme l'explique Le Progrès. Elles sont profités de ce court laps de temps pour monter à l’intérieur du véhicule puis ont pris la route en direction d'Hérieux en Isère. Ignorant que le véhicule pouvait être localisé, elles ont été repérées puis interpellée par les agents de la BAC (brigade anti-criminelle) en Isère.

Au moment de l'interpellation, elles expliqueront aux agents de la BAC avoir agis sous la contrainte. Trois hommes les ont suivis pendant tout le trajet, à bord d'une C3. Pendant le trajet, elles ont changé d'avis et se sont arrêtées. "Leur décision n’a pas plu à leurs complices qui auraient, selon leurs dires, dérobé leurs téléphones portables et sacs à main avant de se sauver." détaille Le Progrès. Dans la soirée, les trois complices ont été interpellées à Colombier-Saugnieu puis placé en garde à vue. Ils ont tous été placé en garde à vue, mais n'ont pu donner aucune explication à leur geste. Samedi, ils ont quitté la garde à vue avec une convocation au tribunal. Le cinquième ne sera pas poursuivi.