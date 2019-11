Près de Lyon : dimanche, encore 22 000 foyers sans électricité en Isère

Un gros épisode neigeux a touché la région jeudi. En Isère, ce dimanche midi, encore 22 000 foyers sont privés d'électricité. Et la neige revient...

Quelle galère. Depuis jeudi soir, et un fort épisode neigeux, nombre de foyers ont été privés d'électricité dans la région.

Dimanche midi, Enedis indique que plus de 80 % des foyers ont retrouvé l'électricité mais que 22 000 foyers sont encore privés d'électricité dans le département de l'Isère, le plus sérieusement touché. 70 000 en tout dans la région, également dans la Drôme et dans l'Ardèche. "L épaisseur de la neige et les conditions météorologiques ralentissent la réalimentation", a expliqué à franceinfo Robin Devogelaere-Pozzo, directeur de la communication d'Enedis.

Et la neige revient...

Et la neige revient. Les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont placés par Météo France en vigilance jaune "neige" ce dimanche après-midi. Des chutes de neige qui devraient s’identifier entre 14h et 21h.

Prudence. Pour se chauffer, certains habitants ont utilisé des groupes électrogènes. Or, il faut bien veiller de brancher ces groupes électrogènes à l'extérieur des habitations. Plusieurs familles ont été intoxiquées au monoxyde de carbone ces dernières heures dans la région (lire ici).

❄️#Episodeneigeux à 12h🕛 : 22000 foyers restent privés d’électricité en #Isère. Nos agents sont à pieds d'oeuvre pour rétablir le courant chez les clients #engagement pic.twitter.com/TCu1x3BDif — Enedis Alpes (@enedis_alpes) November 17, 2019