Malgré la forte baisse des températures, aucune mise à l'abri n'est proposée pour les neuf élèves sans toit, du collège Paul Emile Victor. Face au manque de réaction de la part de la Métropole de Lyon, le collectif PEV (Paul Emile Victor) élèves sans toit a décidé une mise à l'abri d'urgence au sein du gymnase du collège.

Ce mardi 3 décembre, le collectif PEV élèves sans toit de Rillieux-la-Pape dénonce des conditions "intolérables et innacceptables", pour ces familles, l'une accompagnée d'une fillette de six ans. "Ces élèves sont présents en classe tous les jours, avides d’apprendre, alors qu’ils dorment très peu, dans le froid et l'insécurité toutes les nuits ! Nos élèves ont droit à un toit pour pouvoir survivre, étudier et construire leur avenir", affirme le collectif.

361 enfants sans toit

En novembre, le collectif Jamais sans toit, avait recensé 165 familles, dont 361 enfants sans toit au sein de la Métropole de Lyon. Afin de les accueillir, ce sont plus d'une vingtaine d'établissements qui s'étaient mobilisés, et qui restent occupés à ce jour. Face à cela, le collectif PEV élèves sans toit dénonce "Les écoles et les collèges ne sont pas des centres d'hébergement d'urgence", et demande "que les autorités prennent leurs responsabilités et mettent en œuvre des solutions d'hébergement pour tous ces enfants ! Nous demandons en urgence l'ouverture de places d'hébergement !"

A lire aussi :