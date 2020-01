Près de Lyon : des pompiers et policiers pris dans un guet-apens

Appelés pour un feu de voiture à Vénissieux, pompiers et policiers ont été reçus par des jets de pierres, de chaise et même d'une table.

Ce lundi soir, des policiers ont été appelés pour un incendie de véhicule boulevard Lénine à Vénissieux. Les sapeurs-pompiers arrivés les premiers ont été la cible de jets de pierre. Dans le même temps, un second véhicule était incendié non loin des soldats du feu. Les policiers arrivant sur place ont aussi fait l’objet de jets de pierres, de chaises et d’une table, et ce, à plusieurs reprises au cours de leur intervention. Les objets étaient jetés depuis les étages d’un immeuble du boulevard Lénine. Les policiers ont riposté en faisant usage de grandes lacrymogènes. Ils découvraient sur le balcon d’un appartement vide d’occupant de nombreux objets pouvant servir de projectiles (pierres, bouteilles en verre, antivols de cyclomoteur). Les objets découverts ont été saisis. Une enquête est en cours.