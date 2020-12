Près de Lyon : des intérimaires volent pour près de 30 000 euros d'iPhone 12 dans des colis

Trois jeunes, employés en intérim par la plateforme Easydis de Corbas, ont été interpellés.

Pris la main dans le sac. Ou plutôt dans les colis. Lundi, trois jeunes intérimaires employés par l’entreprise de logistique Easydis, à Corbas, ont été interpellés pour avoir commis une série de vols dans des paquets dont ils avaient la charge, informe Le Progrès.

Et pour cause, images des caméras de vidéosurveillance à l'appui, les trois comparses venaient de voler une trentaine d'iPhone 12, dissimulés dans leurs casiers, pour une somme totale de l'ordre de 30 000 euros. Contactés par leur employeur, alerté par la présence de cartons ouverts, les gendarmes de la brigade de Mions ont procédé à leur interpellation et ont retrouvé les smartphones en question.

Les trois individus n'en étaient pas à leur coup d'essai, puisque plusieurs objets dérobés ont été retrouvés dans leurs domiciles respectifs suite à des perquisitions effectuées par les forces de l'ordre : ordinateurs portables, casques sans fil et autres smartphones, en outre.

Les suspects, tous originaires de l'Isère et âgés d'une vingtaine d'années, ont reconnu les faits et seront bientôt convoqué par la justice pour répondre de leurs actes.