Près de Lyon : arrêté 7 fois sans attestation valable durant le confinement

A Villeurbanne, près de Lyon, un jeune homme a été arrêté sept fois en quelques jours sans attestation dérogatoire de déplacement valable.

Le 5 avril, vers 11 heures à Villeurbanne, un jeune homme de 18 ans est arrêté par les policiers lors d'un contrôle pour vérifier le respect du confinement. Il n'a pas été en mesure de justifier une attestation dérogatoire valable et a été interpellé. Déjà connu pour trois antécédents judiciaires, il avait déjà fait l'objet de six verbalisations pour défaut d'attestation valable dans les jours précédents. Il a été placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce lundi en vue d'une convocation en justice.

Il risque jusqu'à six mois de prison et 3 750 euros d'amende.