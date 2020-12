Près de Lyon : armés, ils braquent un fourgon et aspergent d'essence le chauffeur

Retrouvé en état de choc, le chauffeur est indemne. Une enquête a été ouverte pour retrouvez les malfaiteurs.

Jeudi, en fin de matinée, un fourgon de fret a été attaqué par plusieurs individus cagoulés et armés sur la route du Mas-Rillier, à Rillieux-la-Pape, rapporte Le Progrès.

Le véhicule, chargé d'or et de métaux précieux, a été ciblé par cette bande de malfrats qui est parvenue à le bloquer à l'aide d'une Volkswagen Passat en plein milieu de la route. Trois hommes sont alors descendus de la voiture, armés, visages masqués et mains gantées, afin de braquer le conducteur.

Obligé de descendre de son fourgon, ce dernier a été mis de force à bord de la Volkswagen et a été enlevé, tandis que les deux véhicules prenaient la direction de Miribel-Jonage. Une fois sur place, les braqueurs ont pu se saisir de la marchandise, puis ont mis le feu au véhicule et aspergé d'essence le chauffeur avant de prendre la fuite.

En état de choc, le conducteur du fourgon a été retrouvé sain et sauf, tandis que la Volkswagen a été retrouvée brûlée à Décines-Charpieu, plus tard dans la journée de jeudi. L'enquête est en cours et la section de la police judiciaire en charge de l'affaire va tenter d'évaluer le préjudice causé et de mettre la main sur les malfaiteurs.