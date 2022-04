Près de Lyon : à Oullins, la Grande Rue ne passera pas à sens unique

La mairie d'Oullins est totalement opposée à la mise en sens unique de la Grande Rue, artère très commerçante de la commune. La Métropole de Lyon ne passera pas en force.

A Oullins, le métro B va être prolongé d'ici fin 2023. La gare d'Oullins ne sera plus le terminus mais une station Oullins-Centre va voir le jour, avant le terminus aux Hôpitaux-Sud, à Saint-Genis-Laval.

La mairie d'Oullins et la Métropole de Lyon travaillent à la réorganisation du plan de circulation du centre-ville. Et les avis divergent.

"Sur Oullins, on travaille sur un plan de circulation dans le centre-ville. On a le métro qui arrive dans le centre fin 2023 (la prolongation du métro B vers les Hôpitaux-Sud). On est complètement opposés à la mise en sens unique de la Grande Rue par exemple. Monsieur Bagnon (Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives, NDLR) veut passer en force. On le sait. On a eu des échos par plusieurs biais", expliquait il y a quelques jours la maire LR d'Oullins, Clotilde Pouzergue. Un papier décryptage sur les relations entre la Métropole de Lyon et les communes à retrouver ICI.

Finalement, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives, Fabien Bagnon, assure que la Métropole ne passera pas en force sur ce dossier. "La Grande Rue d'Oullins ne passera pas à sens unique", explique Fabien Bagnon à Lyon Cap'. "Dans l'idéal, il faudrait la passer en sens unique, mais on a bien compris que la mairie était opposée. C'est une ligne rouge posée par la mairie. On ne la franchira pas. Le but est de travailler main dans la main avec les communes, pas en opposition", ajoute-t-il.

