Le Centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le nombre de nouveaux cas a atteint son pic fin janvier à Lyon. Depuis, la baisse est claire et nette.

Le virus circule moins à Lyon et dans le Rhône, en moyenne, que dans le reste de la France. Actuellement, il y a plus de douze fois moins de cas à Lyon qu'au pic de la dernière vague, fin janvier, dans le département. La baisse est nette et spectaculaire.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au dimanche 6 mars, le taux d'incidence est de 334 (les données prennent donc en compte la période entre le lundi 28 février et le dimanche 6 mars). Ce taux était de 4 655 au pic le vendredi 21 janvier.

Le point ci-dessous en graphique (pour le Rhône, il s'agit de la courbe rouge)

Dans certaines régions, le nombre de nouveaux cas repart légèrement à la hausse. Comme dans le nord-ouest. L'évolution du taux d'incidence sera à surveiller de près ces prochains jours.

Le taux d'incidence et le taux de positivité repartent légèrement à la hausse depuis quelques jours.. dans des départements où la rentrée scolaire a eu lieu il y a deux semaines. Qu'en penser ? ⤵️ #Covid19 https://t.co/oTRW3SiZGT 1/8 pic.twitter.com/PMUupVzpLV — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) March 7, 2022

