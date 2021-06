Près de 300 personnalités, dont plusieurs Grand Lyonnais, demandent un "Code de l’enfance"

Dans une tribune publiée aujourd’hui, dans le Journal du Dimanche, 325 personnalités, parmi lesquelles Geneviève Avenard, ancienne défenseure des enfants, originaire de Bron, demandent une "politique de l’enfance durable" en France et appellent à la création d’un "Code de l’enfance".

Geneviève Avenard, ancienne défenseure des enfants, originaire de Bron, Jonathan Bocquet, maire adjoint de Villeurbanne, Maryse Bonnefoy, médecin de la protection maternelle et infantile à la métropole de Lyon ou encore plusieurs avocats du barreau de Lyon co-signent, ce dimanche, une tribune publiée dans le JDD, dans laquelle ils demandent au gouvernement de regrouper dans un "Code de l’enfance, […] l’ensemble des dispositions contribuant à définir le statut de l’enfant". Un moyen selon eux, de "dépasser l'approche strictement judiciaire ou de la seule protection" de l’enfant.

325 signataires

Ils souhaitent également la mise en place "d’une autorité publique responsable — un ministre de plein exercice — et des moyens spécifiques : une administration, des moyens humains et financiers, des organes nationaux et territoriaux de gouvernance et de contrôle, des outils d'évaluation des politiques menées, une stratégie de recherche…"

Parmi les 325 signataires, on retrouve les noms de trois autres anciennes défenseures des enfants, Claire Brisset, Marie Derain et Dominique Versini, mais aussi celui de l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault ou encore de Josiane Bigot et Jean-Pierre Rosenczveig, aujourd’hui magistrats honoraires et anciens présidents de tribunal pour enfants.