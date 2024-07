Près de 1500 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes en 24h

Avec 1500 décharges de foudre, l'activité orageuse de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été intense entre le 27 et 28 juillet.

Selon Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, près de 1500 décharges de foudre ont frappé la région ces dernières 24 heures. Dans l'ancienne région Rhône-Alpes, 944 impacts ont été enregistrés. Principalement dans l'est de la région, sur la Loire.

Dans l'ancienne région Auvergne, ce sont 474 décharges de foudre qui ont été recensées entre le 27 et le 28 juillet. Les départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme sont les plus concernés.

Ce dimanche 28 juillet, seul le Cantal reste en vigilance jaune aux orages. Le ciel devrait être dégagé, pour un soleil caniculaire. Les deux Savoie sont en vigilance orange à la canicule. La Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Rhône, la Drôme et l'Isère sont en vigilance jaune.