TER : la ligne de train Ambérieu-Lyon paralysée

Ce lundi matin à Lyon, un exemple de la loi de Murphy a eu lieu : tout ce qui pouvait tourner mal en matière de transport, a mal tourné. Après le périphérique nord fermé, le métro A perturbé, c'est la ligne de train Ambérieu-Lyon qui est paralysé.

A cause d'un dégagement de fumée à Montluel, les trains ne circulent pas depuis 8 heures ce lundi matin entre Ambérieu et Lyon. La SNCF promet un retour à la normale vers 12 heures. Sur la ligne entre Grenoble et Lyon, un passage à niveau en panne a bloqué le trafic. La panne est désormais résolue, mais de nombreux retards sont à prévoir. Dans les deux cas, plusieurs trains ont été supprimé. C'est une dure journée pour les déplacements à Lyon. Depuis, ce matin, le périphérique nord est fermé dans les deux sens.