Le périphérique de Lyon bientôt limité à 70 km/h pour raison "écologique"

C'est un vieux serpent de mer qui devrait prochainement être une réalité, le périphérique de Lyon sera limité à 70 km/h en 2019. Les radars s'adapteront à cette nouvelle vitesse.

La vitesse du périphérique de Lyon va passer à 70 km/h en 2019. Interrogé par Lyon Capitale, Pierre Hémon élu Europe Écologie - Les Verts et apparentés à la Métropole de Lyon confirme cette décision qui devrait être votée à la fin de l'année voire début d'année. Selon l'élu, la décision était demandée par Bron, Villeurbanne, mais aussi toutes les villes autour du périphérique qui aujourd'hui étouffent à cause de la pollution.

Ce passage à 70 km/h est clairement décidé pour des raisons écologiques et limiter les émissions de gaz polluants. Pour Pierre Hémon "cette baisse de vitesse ne devrait pas rallonger les trajets". La situation climatique devient de plus en plus préoccupante à Lyon, ville de plus de 500 000 habitants la plus impactée par le réchauffement (lire ici).