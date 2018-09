La circulation sous le tunnel de Fourvière perturbée à Lyon

Cette journée du 24 septembre va sans doute rester dans les mémoires comme l'une des pires jamais vécues à Lyon en matière de transport. Après la fermeture du périphérique ce matin, voici que le tunnel de Fourvière a été perturbé cet après-midi.

En raison d'un incident dans le tunnel sous Fourvière, la chaussée a été réduite en direction de Paris. La voie lente a été coupée, et l'accès au tunnel via la bretelle Kitchener est fermé. Des bouchons se sont formés sur l'autoroute en direction de Paris et devraient durer malgré la fin de l'intervention.

Cette journée du 24 septembre a été marquée par plusieurs perturbations. Ce matin, le périphérique nord était fermé à cause d'un incident sous le tunnel de Caluire, au même moment, la chaussée a été réduite sous Fourvière suite à un accident. En parallèle, les lignes de train entre Grenoble et Lyon et Ambérieu / Lyon ont été coupé respectivement à cause d'un problème de passage à niveau et un incendie.