Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance jaune neige-verglas et avalanches ce mercredi.

Météo France place trois l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie en vigilance jaune neige-verglas et avalanches ce mercredi. Globalement, les chutes de neige devraient se poursuivre jusque dans la nuit, avant une accalmie mercredi. A Bonneval-sur-Arc en Savoie, plus d'1,5 mètre de neige est tombé en l'espace de 24 h entre dimanche et lundi.

Dans les Alpes du Nord, de la neige en faible quantité est prévue uniquement autour de Val Thorens. Dans le massif de la Maurienne, l'indice de risque d'avalanches est de 3 à partir de 2 000 mètres d'altitude, tandis que des chutes de neige devraient avoir lieu jusqu'à mercredi après-midi.

En Haute-Savoie, l'indice de risque d'avalanches est également de 3 sur le massif du Mont-Blanc. Météo France indique que des déclanchements peuvent avoir lieu sur des "plaques friables dans la nouvelle neige".