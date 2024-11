Alors que se poursuivent les négociations pour revaloriser le régime indemnitaire des agents de la police municipale, le syndicat FO déplore l'absence d'interactions physiques, notamment avec les élus de la Ville de Lyon.

Dans une lettre transmise notamment aux élus de la Ville de Lyon, le syndicat Force ouvrière Police municipale de Lyon accuse la Ville de "mépriser le dialogue social". Un préavis de grève avait été déposée par les syndicats FO et CFTC, après une réévaluation inadaptée et insuffisante, selon eux, du régime indemnitaire de la police municipale.

Un long serpent de mer pour les deux syndicats, qui se battent depuis plus de deux ans pour obtenir cette revalorisation, "mais le maire de Lyon (Grégory Doucet : Ndlr) ne laisse que des miettes aux agents de terrain", déplore Bertrand, représentant FO Police municipale. À la suite de leur dépôt de préavis de grève, FO et CFTC ont été reçus, en visioconférence, par l'administration de la Ville. "Dans un même temps, nous recevons une proposition de tenir un Comité Social Technique (CST) exclusivement en distanciel. Ces pratiques doivent être dénoncées avec la plus grande fermeté", écrit le syndicat FO dans sa lettre.

Lire aussi : Sécurité à Lyon, la mairie muscle son discours

Des syndicats "méprisés et invisibilités"

Ces pratiques, à savoir "l'absence d'interactions physiques, les échanges dématérialisés et la virtualisation des instances", sont jugées inacceptables par le représentant. "Accepteriez-vous, messieurs les élus, un conseil municipal entièrement dématérialisé et virtualisé ?" interroge également la lettre du syndicat. Le policier municipal reprend : "Ce n'est pas possible, c'est un fondement démocratique que de se réunir et de discuter. (...) Les syndicats sont méprisés et invisibilités".

Dans le même temps, les négociations doivent encore se poursuivre pour établir un nouveau régime indemnitaire avant le 1er janvier. Le tout dans un contexte d'austérité budgétaire pour les collectivités. Un préavis de grève a d'ores et déjà été déposé par deux syndicats de la police municipale de Lyon.

Concernant les difficultés de dialogue pointées du doigt ce mardi, FO Police municipale n'exclut pas une extension du mouvement avec le soutien d'autres syndicats de la fonction publique, sachant que "le constat est partagé". "Nous appelons donc tous les élus et fonctionnaires de la Ville de Lyon à se mobiliser contre cette tendance", conclut FO dans sa lettre.

Lire aussi : Sécurité à Lyon : qui fait quoi, jusqu’où ?