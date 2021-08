Pour le retour des vacances, une circulation difficile est prévue en direction de Lyon

Bison Futé voit rouge samedi 28 août dans le sens des retours. Dans tout le sud-est de la France, la circulation devrait être très difficile sur les routes.

Le dernier week-end d'août signe la fin des vacances d'été. Les vacanciers devraient être nombreux à prendre la route pour revenir dans le Rhône et à Lyon. Bison Futé prévoit que la circulation sera très difficile dans toute la vallée du Rhône en direction de Lyon samedi 28 août, ainsi que pour les vacanciers qui reviennent d'Italie par le tunnel du Mont Blanc. Des bouchons sont à prévoir.

#SécuritéRoutière | #BisonFuté annonce des routes encore chargées durant ce dernier week-end d'août, dans le sens des retours.



Bison Futé recommande d'éviter l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 10h à 18h, d'éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 20h et annonce que le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc sera chargé de 10h à 17h avec une possible attente supérieure à 30 minutes.

Dans le sens des départs, il vaut mieux éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9h à 17h. L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera compliqué de 9h à 18h, avec une possible attente supérieure à 30 minutes.