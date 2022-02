Pour la fin des vacances, quel film aller voir au cinéma à Lyon ?

La rédaction vous livre sa sélection des sorties et des événements ciné à Lyon du mercredi 23 février au dimanche 26 février.

Il reste un peu moins d'une semaine aux écoliers pour profiter de la fin des vacances de février. L'occasion d'aller au cinéma ? Lyon Capitale vous fait une sélection, pour les plus petits et les plus grands, pour se retrouver devant le grand écran.

Les nouvelles sorties

Maigret de Patrice Leconte, avec Gérard Depardieu. Le commissaire Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille, anonyme, et fait une rencontre troublante...

Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat. Adaptation de la BD de Fabcaro, le film retrace l'histoire rocambolesque d'un homme qui devient ennemi public numéro 1... après avoir oublié sa carte de fidélité dans un magasin, et pris la fuite.

Ils sont vivants de Jérémie Elkaïm, avec Marina Foïs. Béatrice, veuve, tombe amoureuse de Mokhtar, un enseignant, exilé iranien. Elle devra se battre pour faire accepter cet amour.

Pas pareil et pourtant, de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic. Ce dessin-animé met en scène les différences, dans quatre histoires incarnées par des animaux.

Les évènements prévus à Lyon