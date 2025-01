Pour la Chandeleur le Lyon crêpe festival fait son retour

On déguste des crêpes pour la Chandeleur depuis le Ve siècle. © Pixabay – RitaE

Le samedi 1er et dimanche 2 février, la crêperie Madamann célèbre la chandeleur avec le Lyon crêpe festival organisé au Heat de Confluence (2e arr).

Du 1er au 2 février, la culture bretonne s'invite à Lyon. A l'occasion de la chandeleur, la crêperie Madamann organise la 7e édition du Lyon crêpe festival. Cinq comptoirs thématiques autour de la crêpe et la galette investiront le Heat de Confluence, tandis que plusieurs ateliers y seront proposés. Parmi les stands : un comptoir dédié à la galette bretonne, un à la crêpe sucrée et un autre aux crêpes du monde.

La cheffe Sun Ruijun, les membres du collectifs TRESS et d'autres chefs viendront animer ces comptoirs. Ils proposeront des recettes méconnues du public, telles que la galette au Pulled-Pork, la galette végane ou encore la crêpe pékinoise. Au programme également, un concours de cuisine, des contes celtiques et de la danse bretonne. L'accès au festival est libre et gratuit.

