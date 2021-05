Pont de l'Ascension : une circulation difficile prévue pour les retours vers Lyon

Bison Futé a classé la journée de dimanche 16 mai en rouge sur toute la France dans le sens des retours. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas épargnée.

La circulation sera difficile entre la Méditerranée et Lyon dimanche 16 mai, annonce Bison Futé. Les journées de mercredi et jeudi dans le sens des départs avaient déjà été l'occasion d'embouteillages autour de Lyon. D'autant plus que ce week-end de l'Ascension est la seule occasion de faire le pont durant le mois de mai.

Pour éviter les embouteillages, Bison Futé conseille d'éviter :