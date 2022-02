Comme la veille, la qualité de l'air à Lyon est qualifiée de moyenne ce mardi 22 février. Pourtant, la concentration de particules polluantes pourraient augmenter.

Les quelques éclaircies de ce mardi 22 février à Lyon pourrait avoir une conséquence sur le niveau de pollution. C'est en tout cas ce que considère le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région. "Mardi 22 et mercredi 23 février, avec le retour d’un temps plus calme, les concentrations de particules [O3 et NO2, ndlr] vont augmenter progressivement".

Pas de panique cependant. Le laboratoire considère également que "la qualité de l’air devrait rester globalement moyenne sur l’ensemble du territoire" ce mardi.

