Pollution : quelle qualité de l'air à Lyon cette semaine ?

Avec le retour de la chaleur à Lyon, faut-il s'attendre à un pic de pollution à Lyon cette semaine ?

La qualité de l'air va légèrement se dégrader à Lyon cette semaine avec le retour de la chaleur favorable à la formation d'ozone. "Mercredi 19 et jeudi 20 août, avec un soleil nettement plus présent, favorable à la production d’ozone photochimique et une hausse progressive des températures, les teneurs en ozone devraient continuer d’augmenter", précise Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Néanmoins, s'il devrait faire plus chaud jeudi et vendredi, avec des températures jusqu'à 35 degrés par an, un fort vent du sud avec des rafales jusqu'à 65 km/h devrait empêcher la pollution de stagner au-dessus de Lyon.