Pollution : quelle est la qualité de l'air à Lyon en ce début de semaine ?

Vue de Lyon en 2020 / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La qualité de l'air, moyenne lundi et mardi à Lyon, pourrait se dégrader mercredi.

"Lundi 25, l’important flux d’ouest, synonyme de dispersion des polluants restera favorable au maintien d’une qualité de l’air majoritairement moyenne", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. La qualité de l'air est estimée "moyenne" par le laboratoire ce lundi.

Idem pour mardi. "Mardi 26, un temps plus stable, plus froid et moins venté devrait s’installer. La qualité de l’air devrait progressivement se dégrader, ajoute le laboratoire. Cette dégradation restera contenue mercredi 27 avec l’arrivée de nouvelles pluies. La qualité de l’air pourrait cependant être dégradée sur l’agglomération lyonnaise".