Pollution : la qualité de l'air plutôt bonne à Lyon ce week-end

Des orages sont attendus ce samedi soir sur le département du Rhône. La qualité de l'air va rester globalement bonne tout le week-end.

Des orages sont attendus ce samedi soir sur le département du Rhône. Le département a d'ailleurs été placé en vigilance jaune "orages" de 15h minuit ce samedi.

La qualité de l'air à Lyon va rester globalement bonne tout le week-end.

"Vendredi 5, pas de changement prévu et l'ambiance automnale devrait garantir le maintien d'une bonne qualité de l'air. Samedi 6 et dimanche 7, la situation devrait rester la même et être ainsi favorable à la qualité de l'air", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce samedi, l'indice de qualité de l'air est de 29 à Lyon, sur une échelle allant de 0 (très bonne qualité de l'air) à 100 (très mauvaise). Dimanche, l'indice estimé est de 34.