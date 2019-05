Pollution : la qualité de l'air est bonne actuellement à Lyon

Il fait froid, en ce début du mois de mai, au grand dam de certains Lyonnais. Il ne fait pas très beau, non plus, à Lyon depuis plusieurs jours. Mais au moins, la qualité de l'air est bien meilleure depuis quelques semaines qu'au début de l'année.

Le mois de février avait très ensoleillé à Lyon. Mais cela avait aussi entraîné une très forte pollution sur la ville, avec de nombreuses alertes. Depuis quelques semaines, le vent et la pluie sont beaucoup plus présents sur Lyon. La qualité de l'air, elle, s'est considérablement améliorée.

C'est notamment le cas ce dimanche. "Le temps restera frais et venté dimanche et lundi mais le soleil devrait être plus présent. Dans ces conditions, les teneurs en ozone pourraient augmenter légèrement. La qualité de l’air ne devrait cependant pas trop évoluer et restera bonne", précise le laboratoire Amto-Auvergne-Rhône-Alpes. L'indice à Lyon pour ce dimanche est de 38 sur une échelle allant de 0 "très bonne" à 100 "très mauvaise".