Pollution : la circulation différenciée maintenue lundi à Lyon

Depuis mercredi, la circulation différenciée est en vigueur à Lyon et Villeurbanne en raison d’un fort pic de pollution. La mesure va être reconduite lundi. Seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 ont le droit de circuler.

La canicule continue ce dimanche à Lyon. La pollution, elle, ne faiblit pas. Ou trop peu. L’air est encore médiocre dans l’agglomération. En conséquence, jusqu’à la fin de l’épisode de pollution, la circulation différenciée est maintenue à Lyon et à Villeurbanne. Ce sera le cas lundi 1er juillet, pour le 6e jour de suite.

Seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de circuler. Ceux avec une vignette 3, 4 et 5 et ceux sans vignettes n'ont pas le droit de rouler à Lyon et Villeurbanne. Les conducteurs des véhicules avec une Crit'Air 3, 4, 5 ou sans vignette s’exposent à une amende de 68 euros (véhicules légers), voire 135 euros (poids-lourd).

Les orages attendus lundi

Si vous n’en avez toujours pas, le prix de la vignette est de 3,62 euros avec les frais de port. Il est possible d’en commander une à tout moment sur le site Internet dédié (voir ici).

Les orages sont attendus lundi après-midi à Lyon, selon Météo France. Ils devraient faire considérablement baisser les températures dès lundi soir. Mardi, Lyon devrait retrouver des températures plus normales, en tout cas beaucoup plus supportables.

