Pollution de l'air : le premier niveau de vigilance activé dans la Métropole de Lyon

Alors qu'un épisode de pollution à l'ozone s'installe à dans le Rhône et la métropole de Lyon, la préfecture du Rhône active le premier niveau de vigilance.

La préfecture du Rhône vient d'activer le niveau information-recommandation (premier niveau de vigilance) pour l'ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon au regard d'un épisode de pollution à l'ozone.

Dans son bulletin de mercredi, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes classait la qualité de l'air à Lyon en indice "mauvais". L'ozone est particulièrement présent dans l'air entre midi et 16 heures.

"Aucune mesure n'est contraignante à ce stade", explique la préfecture du Rhône. Et d'ajouter : "Pour les population vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur."