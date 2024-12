La préfecture du Rhône a déclenché l'alerte orange dans le bassin lyonnais, en raison de l'épisode de pollution qui persiste. Plusieurs mesures de restriction, notamment en lien avec la circulation, ont été mises en place afin de limiter les émissions polluantes.

L'épisode de pollution de l'air de type combustion en cours depuis la fin de semaine se poursuit et s'accentue dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère. L'air est une fois de plus "très mauvais" selon l'association de surveillance Atmo. Samedi 28 décembre, en fin de journée, la préfecture du Rhône a donc décidé d'activer l'alerte orange afin de répondre à cet épisode et de réduire les émissions polluantes.

Seules les vignettes Crit'Air 1 et 2 autorisées à circuler

Ce niveau d'alerte nécessite l'instauration de mesures de restriction, notamment en matière de circulation. Depuis ce dimanche matin, la circulation différenciée est mise en place. Ce qui signifie que seuls les véhicules affichant une vignette Crit'Air de classe 1 ou 2 peuvent circuler dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole lyonnaise. A noter toutefois qu'une dérogation existe pour les véhicules transportant au moins trois personnes, pour les véhicules de secours et pour les taxis.

La vitesse réduite dans la ZFE

Par ailleurs, la vitesse est réduite sur l'ensemble du département. La vitesse maximale passe à 70 km/h au lieu de 80 ou 90 km/h sur tous les axes routiers.

Côté mesures relatives au secteur résidentiel, l'utilisation des cheminées à "foyer ouvert" est strictement interdite, comme elle l'est tout au long de l'année depuis avril 2023. L'utilisation du bois ou de ses dérivés comme chauffage individuel d'appoint est également interdite, tout comme le brûlage des déchets.

Evitez les activités physiques

La pollution aux particules fines étant particulièrement dangereuse pour les personnes vulnérables et sensibles ; la préfecture a également donné quelques conseils pour se protéger. Il est ainsi recommandé d'éviter les activités physiques intenses, de reporter les activités qui demandent le plus d'effort et de s'éloigner des grands axes routiers aux périodes de pointe.