Un grave accident de la route s'est déroulé sur l'autoroute A7 au niveau de Feyzin, tôt ce dimanche 29 décembre. Une personne est morte et cinq autres ont été blessées.

Il était 5h lorsque l'accident entre deux véhicules s'est produit ce dimanche 29 décembre. La collision a eu lieu sur l'A7, en direction de Marseille, à hauteur de Feyzin et du Boulevard urbain sud. D'après nos confrères du Progrès, un véhicule qui roulait à contre-sens a percuté de plein fouet une autre voiture qui circulait avec cinq jeunes à bord, tous âgés d'une vingtaine d'années.

Rapidement, de nombreux véhicules de secours ont été déployés sur place afin de prendre en charge les six victimes. Parmi elles, l'une est décédée, trois sont en urgence absolue et deux sont en urgence relative. Toujours selon Le Progrès, la personne conduisant le véhicule à contre-sens est en urgence relative.

L'autoroute A7 fermée pendant plusieurs heures

L'intervention des pompiers a duré plusieurs heures et a nécessité la fermeture de cette portion de l'A7, en direction de Marseille. Une déviation a alors été mise en œuvre par la route départementale D301. A 9h30, soit quatre heures après l'accident, les opérations de secours et de constatations ont pris fin et la circulation a pu reprendre.

Sur son compte X, la préfecture du Rhône appelle à la prudence sur les routes. En effet, le brouillard est toujours très opaque ce dimanche matin et Bison Futé signale même du gel par endroits.