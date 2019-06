Pollution à Lyon : Vélo'v gratuit pour les trajets de 30 minutes

Durant l'épisode pollution qui touche actuellement Lyon, le ticket Vélo'v "un trajet de 30 minutes" est gratuit.

Jusqu'à fin juin, Lyon doit faire face à un intense épisode de pollution à l'ozone doublé d'une canicule. Les Lyonnais et visiteurs sont invités à se reporter vers les transports en commun et modes doux. Dans le premier cas, il est possible d'acheter un tick'air TCL à 3 euros, permettant de circuler en illimité sur le réseau.

Côté modes doux, Vélo'v propose des tickets un trajet jusqu'à 30 minutes pour le prix de... 0 euro. En effet, l'offre est gratuite. Au-delà de 30 minutes de location, la première demi-heure est à 0,05 euro la minute. Il est donc préférable de poser le Vélo'v et d'en prendre un nouveau pour profiter de trajet gratuit, et ainsi de suite.

À noter, depuis le printemps, le service est touché par une vague de dégradation sans précédent. Plus de 1 000 vélos sont hors service. Néanmoins, 1 000 anciens modèles sont en cours de déploiement pour faire face à cette crise.