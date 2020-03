Pollution à Lyon : une action devant l'école Servet

À Lyon, ce qui nuit gravement à la santé des enfants de l'école Michel Servet depuis des années, ce n'est pas un virus, mais la pollution engendrée par le trafic sous le tunnel de la Croix-Rousse. Une manifestation a été organisée pour la rentrée.

L'école Michel Servet est titulaire de l'un des titres les moins enviés de Lyon : il s'agit de l'un des établissements scolaires où la qualité de l'air est la plus mauvaise. Les élèves scolarisés dans cette école juste à côté de l'entrée est du tunnel de la Croix-Rousse sont directement exposés à la pollution engendrée par le trafic. Depuis plusieurs années, les parents se mobilisent, demandant la fermeture du tunnel, au moins durant les pics de pollution.

Une action ce lundi

Ce lundi, jour de rentrée, une manifestation a été organisée devant l'établissement par les parents, Greenpeace et Alternatiba 69 pour "dénoncer l'inaction contre la qualité de l'air". Si Michel Servet est un symbole, cette initiative souhaite également attirer l'attention sur "toutes ces écoles à Lyon impactées par des niveaux de pollution hors la loi", et "interpeller les candidats quant à leur volonté d'agir de manière déterminée pour une réduction de la place de la voiture en ligne et le développement des transports en commun et modes doux".