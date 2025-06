Pollution à Lyon : un léger mieux ce jeudi

On respire un peu mieux ce jeudi 26 juin 2025 à Lyon, avec notamment des concentrations d'ozone en baisse.

Au lendemain de la journée la plus chaude de la semaine, on respire un peu mieux à Lyon. Le passage des orages dans l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la baisse des températures ce jeudi ont entrainé une baisse des niveaux d'ozone à Lyon et dans la métropole de Lyon.

Les concentrations en multi-polluants et ozone seront dégradées ce jeudi selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, tandis qu'elles seront moyennes en ce qui concerne les particules fines et le dioxyde d'azote.