Pollution à Lyon : TCL maintient sa solution "tick'air"

Le pic de pollution s'est aggravé à Lyon. Ce samedi, le tick'air, ticket TCL spécial à 3 euros, sera reconduit.

La qualité de l'air est toujours mauvaise à Lyon à cause d'un pic de pollution aux particules fines. La situation s'est empirée avec l'arrivée de particules venues du Sahara (lire ici). Dans ce contexte, TCL reconduit ce samedi 25 janvier son tick'air. Ce ticket permet de voyager en illimité sur tout le réseau durant une journée.

Il est possible de l'acheter via les distributeurs automatiques, à bord des bus ou via l'application Android (ici). Grâce à cette dernière, il est ainsi possible de valider son ticket aux bornes grâce à son smartphone s'il est compatible.

Le pic de pollution devrait continuer au moins jusqu'à dimanche.

Par Malo Vitaldurand