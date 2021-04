Pollution à Lyon : le préfet déclenche le niveau information-recommandation aux particules fines

Un épisode de pollution de l’air aux particules fines est en cours ce jeudi dans le bassin lyonnais et le nord-Isère. Aucune mesure contraignante n’a été mise en place pour le moment.

La préfecture du Rhône vient de décider d’activer le niveau "information-recommandation" à cause d’un épisode de pollution de l’air aux particules fines de type combustion dans le bassin lyonnais et le nord-Isère. À ce stade aucune mesure contraignante n’est prise, simplement des recommandations pour les personnes vulnérables et pour limiter les activités susceptibles d’être polluante.

Les personnes les plus sensibles à la pollution sont invitées à éviter les grands axes routiers et les activités intenses que ce soit en extérieur ou en intérieur. Les personnes légèrement affectées peuvent continuer des activités intensives, mais seulement en intérieur.

Pour limiter la pollution actuelle, les Lyonnais sont incités à éviter d’utiliser les foyers ouverts d’appoint, à préférer les modes de transports doux, d’éviter les outils comme les tondeuses ou taille-haies non électriques.

Les entreprises sont invitées à faciliter le télétravail et les industriels à réduire leurs rejets atmosphériques, reporter certaines opérations émettrices de particules et d’oxydes d’azotes, de mettre en place des systèmes de dépollution renforcés, réduire les activités génératrices de poussières. Pour les agriculteurs il est demandé de suspendre les opérations de brûlage à l’air libre de sous-produits agricoles et de reporter l’écobuage.