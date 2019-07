Pollution à Lyon : circulation différenciée reconduite mercredi 24 juillet

Pas de surprise, la qualité de l'air est très loin de s'améliorer à Lyon et le pic de pollution à l'ozone est toujours là. Dans ce contexte, la circulation différenciée est reconduite à Lyon ce mercredi 24 juillet. Quels sont les véhicules concernés ?

La circulation différenciée est maintenue à Lyon ce mercredi 24 juillet. Le pic de pollution à l'ozone est toujours présent au-dessus du bassin rhodanien et devrait perdurer au moins jusqu'à vendredi, voire samedi. Ainsi, seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1, 2 et 3 auront le droit de circuler dans Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

Les véhicules Crit'Air 4 et 5 n'ont pas le droit de rouler dans ce périmètre. En cas de non respect de l'arrêté préfectoral, ils risquent une amende de 68 euros pour les véhicules légers, 135 euros pour les poids lourds, tout en étant obligés ensuite de se garer et de continuer à pied.

Des alternatives sont possibles, dont le tick'air TCL qui permet de voyager en illimité durant une journée sur le réseau pour trois euros. Les Crit'Air 4 et 5 peuvent également circuler s'il y a au moins trois personnes à l'intérieur du véhicule.

Enfin, plusieurs routes ne sont pas concernées par ces interdictions à l'intérieur du périmètre.

Les grands axes autoroutiers,

boulevard périphérique Nord,

voie métropolitaine ex A7 (M7) ; autoroute A7,

voie métropolitaine ex A6 (M6) ;

tunnel sous Fourvière,

l’itinéraire permettant l’accès au parc relais IUT Feyssine entre le boulevard Laurent Bonnevay et le boulevard périphérique ;

l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc relais de Vaise par le quai Raoul Carré, le quai Sédaillan, le quai du Commerce, le quai de la gare d’eau, la rue de Saint-Cyr et la rue du 24 mars 1852 ;

l’itinéraire entre le boulevard périphérique Nord et le parc relais de Vaise par la rue de Bourgogne et la rue du 24 mars 1852 ;

l’itinéraire entre l’A7 et le parking de la gare de Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l’échangeur autoroutier de Perrache et le Cours de Verdun Récamier ;

l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l’avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue de la Pépinière Royale ;

l’itinéraire entre l’échangeur de l'A43 et le parc relais Mermoz-Pinel par l'avenue Jean Mermoz.

Les vitesses sont également abaissées de 20 km/h.