Policier agressé à Lyon : "ça ne fait pas partie du métier qu'on se fasse lyncher"

Un policier a été violemment agressé par une dizaine d'individus alors qu'il rentrait chez lui, samedi soir, dans le 7e arrondissement de Lyon. "Après une quarantaine de coups, j'ai cru que c'était la fin", raconte-t-il à France 3.

Un policier de 34 ans a été violemment agressé par une dizaine d'individus alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme, samedi soir, dans le 7e arrondissement de Lyon. "On voit débarquer une douzaine d'individus, à notre recherche", explique-t-il au micro de France 3.

Le policier raconte sur France 3, un "festival de coups de pied, dans le dos, les côtes et surtout dans la tête. Après une quarantaine de coups, je me disais que j'allais devenir tétraplégique. J'ai commencé à me dire que c'était la fin".

Pour lui, cette agression est directement liée à son métier de policier. Il explique avoir reconnu certains agresseurs.

"Le problème, c'est que maintenant, ça fait partie du métier. On me dit, "tu as signé, ça fait partie du métier." Non, ça ne fait pas partie du métier de se faire insulter tout le temps, qu'on se fasse lyncher. Le respect est pour tout le monde", ajoute le policier.

Trois personnes, dont deux adolescents, ont été mises en examen.