Polar en vacances au Parc de la Tête d'Or

Déclinaison estivale du festival Quais du Polar, Polar en vacances s'installe au Parc de la Tête d'Or du 9 au 10 juillet 2024.

C'est le traditionnel rendez-vous jeunesse du festival international Quais du Polar du mois de juillet. Polar en Vacances revient pour sa 9e édition mardi 9 et mercredi 10 juillet afin de promouvoir la lecture auprès des jeunes de 6 à 12 ans. La programmation s'annonce chargée. De 10h à 18h, petits et grands pourront plonger dans l'univers du roman noir dans le cadre des opérations Partir en Livre (CNL), L’été culturel (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et Tout l’monde dehors (Ville de Lyon).

Le but ? Promouvoir la lecture auprès de la jeunesse, de manière ludique et pédagogique avec des ateliers d'écriture, d'illustrations, de réflexion, des animations, des jeux, ainsi qu'une enquête avec des énigmes pour tous. Il sera même possible de repartir avec des recommandations de lecture grâce aux conseils de la librairie spécialisée jeunesse À Titre d’Aile.

Lire aussi : Nouveau record de fréquentation pour Quais du POoar, édition 2024

Des invités de marque

Des invités d'exception sont également au rendez-vous. Fabien Clavel, auteur de la série des escape books Unlock !, animera un atelier de créations "d'histoires dont vous êtes le héros". Caroline Hüe, illustratrice de livres pour enfants comme Énigmes à tous les étages, proposera aux jeunes footballeurs d'apprendre à dessiner leurs personnages et sportifs adorés. Jeanne Hammel, illustratrice du premier tome des romans Les Arsène (lauréat du Prix Polar Jeunesse Quais du Polar/Ville de Lyon cette année), convoquera l'imagination de chacun pour inventer la prochaine épopée de la bande des Arsène. Enfin, la créatrice lyonnaise sur papier, Cécile Jacoud, animera un atelier d'initiation au découpage, inspiré de son dernier ouvrage Dans le secret des feuillages.

Petit conseil pour devenir des enquêteurs hors pair, réservez.