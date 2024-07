Un évènement mondial unique à Lyon autour de Harry Potter

Pour les sorciers et sorcières, adeptes de la légendaire saga Harry Potter, une surprise de taille mondiale arrive à Lyon.

C'est une première à Lyon. Harry Potter, le célèbre héros de J.K. Rowling, arrive sur le parvis de la Part-Dieu, le 31 août prochain, à l'occasion de l'évènement mondial "Retour à Poudlard" (le grand rassemblement des fans de la saga Harry Potter est célébrée dans le monde entier chaque 1er septembre).

Une première française à Lyon !

L'évènement national et international "Retour à Poudlard" organisé par la Warner Bros. Discovery, est devenu un incontournable pour conclure la période estivale. À la veille de la rentrée scolaire, dernière escapade magique pour bien entamer l'année.

Mais cette année, l'évènement innove en proposant la première fan zone de Quidditch en France, à Lyon ! Pour les Moldus qui ne sauraient pas de quoi il retourne, ce n'est pas bien sorcier : il s'agit d'un sport de balle dans lequel deux équipes s'affrontent, sur des balais volants, pour avoir le plus de points en marquant le plus de buts possibles. Le joyau de cette compétition ? Le Vif d'Or, une petite balle dorée à la rapidité inimaginable qu'un joueur assigné va tenter d'attraper pour gagner la partie.

Les fans pourront s'initier à ce sport hors du commun (mais sans balais volants) et tenter d'attraper la fameuse balle dorée. Des cadeaux sont à la clé.

Des stands photos seront également accessibles, avec des accessoires et des robes de sorciers (de toutes les maisons), pour immortaliser l'évènement.

Pleins d'autres surprises sont à venir...

Envie de prolonger l'expérience ?

Pour les Potterhead insatiables, vous pourrez retrouver une expérience magique au marché du petit sorcier à Grigny. Ce célèbre marché d'exposants, dédié à Harry Potter, reviendra le dimanche 20 octobre prochain. L'entrée sera payante, mais vous serez certain de découvrir un tout autre monde aux multiples secrets. N'attendez plus et réservez dès septembre sur la billetterie en ligne !