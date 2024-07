Ce dimanche se déroulera la fête nationale du 14 juillet. A cette occasion, la préfecture du Rhône rappelle certaines mesures prises pour veiller au respect de la tranquillité publique et au bon déroulement des festivités.

Du 13 juillet dès 6 heures et ce jusqu’au 15 juillet à 5 heures, le transport de carburant en récipient portable et de produits inflammables et la vente et l’usage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public sont interdits. De plus, la vente d’alcool à emporter et la consommation en réunion de boissons alcoolisés sur la voie publique, en dehors des lieux prévus à cet effet sont strictement interdits.

Pour rappel, 33 personnes ont perdu la vie dans le département du Rhône l'an dernier à la suite d’un accident de la route directement lié à l’alcool ou aux stupéfiants. La préfecture rappelle que “ces décès pourraient être évités si tous les conducteurs respectaient strictement la limitation légale de l’alcoolémie au volant.”

Lire aussi : Bus, métro... Le réseau TCL s'adapte pour le 14 juillet à Lyon