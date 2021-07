Plus de 300 nouvelles bornes de recharges électriques déployées dans la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon accélère le déploiement de bornes de recharges électriques et de stations dédiées sur le territoire. 312 nouvelles bornes ont déjà été installées et leur nombre doit être porté à 750 d'ici la fin de l'année.

Ce jeudi 8 juillet, la Métropole de Lyon a annoncé la mise en place de nouvelles bornes de recharges pour les véhicules électrique. Le réseau Izivia Grand Lyon (filiale d'EDF), appuyé par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et Lyon Parc Auto (LPA), propose, depuis le 1er juillet, 312 nouvelles bornes déployées dans 80 stations, réparties dans les 59 communes de la métropole (dont 23 stations pour la seule ville de Lyon).

Initialement, il y avait 5 stations gérées par la CNR (à Ecully, Givors, Port de Lyon, Confluence et Rillieux-la-Pape) avec 10 bornes de charge rapide au total. L'objectif, d'ici la fin de l'année 2021, serait que le Grand Lyon dispose de 750 places de recharges réparties sur 200 stations. 35 nouvelles stations devraient ainsi voir le jour d'ici le mois de septembre (115 en tout), puis 85 autres seront créées d'ici 2022 pour atteindre l'objectif des 200.

D'un autre côté, le parc de stationnement Lyon Parc Auto (LPA) offre déjà 120 places équipées de bornes. Le groupe ajoutera une soixantaines de dispositifs de recharge en plus en 2022, en vue d'atteindre un nombre de 800 en 2025.

Favoriser le développement des modes doux

Ces initiatives de la présidence écologiste s'inscrivent dans les exigences nationales, fixées par la loi Orientation des Mobilités. Celle-ci porte un investissement de 13,4 milliards d'euros pour la période 2017-2022 pour faciliter les mobilités du quotidien (celles des demandeurs d'emploi ou des personnes en situation de handicap par exemple), et favoriser plus particulièrement les modes de déplacement propres (proposer plus de solutions en libre-service ou développer les véhicules électriques).

La loi souhaite notamment garantir la "possibilité de recharger partout son véhicule électrique" en déployant 100 000 points de charge d'ici la fin de l'année (contre 30 000 aujourd'hui). Pour rappel, les bornes installées à la Métropole de Lyon sont accessibles aux particuliers et aux professionnels sept jours sur sept jours sur sept, 24h/24.

