Le 23 février prochain, l’équipe de France féminine de foot affrontera à Lyon l’Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations, avec six Lyonnaises dans son équipe. Les Bleues espèrent évoluer devant près de 30 000 personnes.

En marge de l’annonce de sa liste pour le final four de la Ligue des Nations, qui verra l’équipe de France féminine de foot affronter l’Allemagne en demi-finale à Lyon, le sélectionneur des Bleues a exhorter les supporters à remplir le Groupama Stadium. "On peut vivre une superbe fête vendredi soir dans un stade qui je l’espère sera le plus rempli possible. Il y a encore des places, il faut venir soutenir ces filles qui le méritent et qui ont un énorme challenge devant elles. On a besoin du soutien du public, c’est important", a lancé Hervé Renard depuis l’hôtel de ville de Lyon, où se déroulait l’annonce de cette sélection.

⚽️ La liste de l’équipe de France féminine pour la demi-finale du final four de la Ligue des nations face à l’Allemagne qui se déroulera à #lyon le 23 février ! #FFF #football @FFF pic.twitter.com/31aJiD5bsE — Lyon Capitale (@lyoncap) February 14, 2024

30 000 supporters espérés

L’enjeu est de taille pour les Bleues, qui ambitionnent d’atteindre la première finale continentale de leur histoire grâce à cette nouvelle compétition. "C’est l’endroit parfait, je pense", a estimé le coach savoyard, soulignant le "palmarès exceptionnel" de l’Olympique lyonnais féminin qui évolue habituellement dans ce stade. Né à 100 km de Lyon, à Aix-les-Bains, Hervé Renard espère que les Rhônalpins seront nombreux à se déplacer pour assister à ce moment "fort pour tout le sport français".

Selon les derniers chiffres recueillis auprès de Pascal Parent, président Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football, 22 000 à 23 000 personnes auraient déjà réservé un billet pour la rencontre. Celui-ci espère que ce nombre grimpera "au moins à 30 000" d’ici la semaine prochaine, tout en rappelant que "le record d’un match de la France, hors grande compétition (Euro et Coupe du monde, Ndlr] c’est 26 000" personnes. Également présent pour l’annonce de la liste, l’ancien président de l’OL et actuel vice-président de la Fédération française de football, Jean-Michel Aulas, semblait de son côté plutôt confiant sur l’affluence à venir. "C’est bien sans avoir fait beaucoup de promotion d’être déjà au-dessus du match phare du championnat qui a eu lieu dimanche [OL-PSG au Groupama Stadium, Ndlr]. […] Je pense qu’il va y avoir une évolution extrêmement importante dans les 10 jours qui arrivent", assurait l’ancien homme fort de l’OL.

Des places de 7 à 50 euros

Des billets qui vont de 7 euros en catégorie 4 à 50 euros en catégorie or sont encore disponibles. Il reste des places principalement dans le deuxième anneau du virage nord et de la tribune est, ainsi qu’au bord du terrain dans les deux tribunes latérales. Ce mercredi 14 février, seules les loges affichent complet.

Les Bleues avec six lyonnaises

Un OL qui pourrait également permettre de gonfler les travées de son Groupama Stadium pour cette rencontre international alors que pas moins de six lyonnaises ont été appelées par Hervé Renard. Griedge Mbock et Selma Bacha ont été retenues en défense, en l’absence de Wendie Renard (blessée), Amel Majri évoluera au milieu de terrain et en attaque on retrouvera Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani et surtout Delphine Cascarino. Absente de l’équipe de France depuis la fin du mois de mai 2023 en raison d’une blessure au ligament croisé du genou droit, l’attaquant de l’OL fêtera son grand retour. Celui-ci se fera aux dépends d’une autre lyonnaise, Vickie Becho. "On retrouve toutes nos forces donc forcement il y a un petit peu plus de concurrence", a reconnu Hervé Renard, alors que la jeune lyonnaise est en manque de temps de jeu à l’OL.