Le défi lancé par l’archevêque de Lyon d’atteindre les 2 000 jeunes du diocèse de Lyon aux Journées mondiales de la Jeunesse a été atteint. Un chiffre qui pourrait encore augmenter.

Du 23 juillet au 6 août auront lieu les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), rendez-vous incontournable pour les jeunes catholiques du monde entier, à Lisbonne. Initialement prévu pour le mois d’août 2022, l’événement avait été reporté d’un an en raison de la crise sanitaire.

Le pape François lui-même sera présent dans la capitale portugaise, comme à chaque édition (Rio 2013, Cracovie 2016 et Panama 2019). Lancées en 1986 par Jean-Paul II, les JMJ permettent aux jeunes catholiques de rencontrer d’autres jeunes du monde, catholiques comme eux. Tous les trois ans, ils se réunissent dans une métropole mondiale, au cours d’événements culturels et spirituels. Le point culminant de la rencontre est la messe de clôture présidé par le Pape.

"Atteindre ce chiffre était un défi", au regard de la crise sanitaire des dernières années qui pouvait laisser craindre un manque d’engouement Christophe Ravinet-Davenas, en charge des relations presse à l’Association diocésaine de Lyon

Le défi lancé en septembre 2022 par l’archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay, d’atteindre 2 000 inscrits parmi les jeunes du diocèse, a été atteint. Ce chiffre, qui peut encore augmenter (les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la mi-juin), rejoignent ceux de l’édition précédente, à Cracovie (Pologne), en 2019. Comme l’affirme Christophe Ravinet-Davenas, en charge des relations presse à l’Association diocésaine de Lyon, "atteindre ce chiffre était un défi", au regard de la crise sanitaire des dernières années qui pouvait laisser craindre un manque d’engouement.

Âgés de 18 à 35 ans et répartis au sein de 52 groupes différents, ces jeunes, auxquels s’ajouteront des chrétiens d’Irak, du Liban, des jeunes porteurs de handicap et leurs accompagnateurs, seront hébergés dans plusieurs écoles portugaises. En charge de la logistique, ils encore répondre à des défis colossaux, puisque ce ne sont pas moins de 40 bus qui partiront de Lyon, plus de 15 000 repas sont à prévoir, et les participants n’auront droit qu’à quatre minutes de douche par personne. Rendez-vous donc en juillet prochain.