Plus de 1000 impacts de foudre dimanche en Auvergne-Rhône-Alpes

La journée de dimanche a été animée dans le ciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 1000 impacts de foudre recensés.

Si ce lundi le temps s'annonce maussade et pluvieux à Lyon et dans toute la région lyonnaise, dimanche des orages se sont faits sentir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, Keraunos, premier bureau d’études français spécialisé dans la prévision et la gestion des risques liés aux phénomènes orageux, a recensé plus de 1000 impacts de foudre dans la région ces dernières 24h. Dans le détail, 830 décharges de foudre ont été notées dans l'ancienne région Rhône-Alpes, principalement dans le sud de la région, dans la Drôme et l'Ardèche.

257 impacts ont également été recensés en Auvergne, principalement en Haute-Loire.